Куба осталась без электричества из-за урагана «Иэн». В США закрывают аэропорты и отменяют рейсы

«Генерация в энергетической системе нулевая (нет энергоснабжения по всей стране), состояние вызвано климатическими условиями. Сбой выявлен на западе, в центральной части и на востоке. Подача будет постепенно восстановлена», — сообщили в компании.
В профсоюзе электриков Кубы сообщили, что специалисты проводят работы для восстановления подачи электроэнергии 11 млн человек, передает Politico. В результате урагана пострадала одна из самых важных табачных ферм Кубы — Робайна, рассказал Ирочи Робайна, внук основателя фермы Алехандро Робайна.
«Мы с семьей живы, но ферма Робайна — Cuchillas de Barbacoa — разрушена. Урон апокалиптический», — сообщил Робайна.
В своих соцсетях он опубликовал фотографии, на которых видно, что многие здания остались без крыши, техника перевернута, а также сломаны деревья. Президент Кубы Мигель Диас-Канель посетил пострадавший регион.
Ураган «Иэн» сформировался в Карибском море 24 сентября. На следующий день президент США Джо Байден ввел режим ЧС во Флориде. На фоне непогоды американский президент отложил свою поездку, запланированную на 27 сентября. В ночь на 27 сентября ураган приблизился к территории Кубы и стал самым масштабным с 2008 года. Порывы ветра достигали 123 км/ч.
Из-за урагана Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) перенесло с 3 на 4 октября запуск космического корабля Crew Dragon-5 к Международной космической станции (МКС). В экипаж входят американцы Николь Манн и Джош Кассада, японец Коити Ваката и россиянка Анна Кикина. В случае необходимости дата запуска может быть снова скорректирована, добавили в NASA.
Кроме того, были закрыты аэропорты города Тампа (штат Флорида), а также отменены рейсы по всей стране, сообщает Axios. Помимо этого, с 27 сентября закрылся парк развлечений Universal Studios Disney, а также все парки округа, включая Disney’s Typhoon Lagoon, Winter Summerland Miniature Golf и Fantasia Gardens Miniature Golf. Образовательный процесс в штате также частично приостановлен. На фоне урагана о закрытии объявили более 80% из 67 школьных округов Флориды, сообщили в министерстве образования.