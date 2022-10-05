Масса Млечного пути оказалась вдвое меньше, чем считалось раньше
Она составляет 550 млрд эквивалентов солнца.
Она составляет 550 млрд эквивалентов солнца.
ПЕКИН, 5 октября. /ТАСС/. Специалисты из Академии наук Китая вместе со своими коллегами из Австралии пересчитали массу Млечного пути и обнаружили, что она составляет порядка 550 млрд эквивалентов солнца. Как сообщила в среду газета «Чайна дейли», это почти вдвое меньше, чем считалось прежде.
«Это значит, что в нашей галактике гораздо меньше, чем предполагалось, темной материи, которая не светится, но обладает гравитационными свойствами, — сказала участница проекта из Национальной астрономической лаборатории КНР Сюэ Сянсян. — Результаты нашего последнего исследования позволяют полагать, что Млечный путь “худее”, чем мы думали раньше».
По ее словам, проделанные расчеты крайне важны для изучения динамических процессов в галактике. Исследователи получили информацию при помощи большого многоцелевого спектроскопа LAMOST («Ламост»), находящегося на территории наблюдательной станции Синлун в провинции Хэбэй на севере Китая.