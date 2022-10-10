Ученые обнаружили самое высокое дерево, выращенное в Амазонии
Оно высотой с 25-этажное здание.
Оно высотой с 25-этажное здание.
После трех лет планирования, пяти экспедиций и двухнедельного похода по густым джунглям, ученым из Федерального университета Амапы удалось добраться до самого высокого дерева, когда-либо найденного в тропических лесах Амазонии, пишет ScienceAlert. Впервые исследователи заметили его на спутниковых снимках в 2019 году в рамках проекта 3D-картографии.
Высота гигантского дерева Dinizia excelsa, чья вершина возвышается над пологом природного заповедника реки Иратапуру на севере Бразилии, составляет 88,5 метра, а ширина — 9,9 метра. Ученые утверждают, что это самое высокое дерево, когда-либо обнаруженное в Амазонии.
Группа ученых, экологов и местных гидов организовала экспедицию по его поискам еще в 2019 году, но первый 10-дневный поход закончился раньше, чем ожидалось: столь дикие джунгли оказались им не по силам, команда устала и уничтожила все припасы, из-за чего исследователям пришлось повернуть назад. Три последующие вылазки в отдаленный район долины Яри помогли обнаружить еще несколько «великанов», в том числе самый высокий бразильский орех высотой в 66 метров.
Добраться до Dinizia excelsa удалось только в сентябре этого года. Ученым пришлось проплыть 250 километров на лодке по рекам со сложнейшими порогами и еще 20 километров пройти пешком по гористой местности и джунглям.
После разбивки лагеря под деревом группа собрала листья, почву и другие образцы, которые будут использованы для анализа Dinizia excelsa. По мнению ученых, возраст дерева составляет по крайней мере от 400 до 600 лет. Однако несмотря на почтенный возраст и удаленность, гиганты региона находятся под угрозой.
Древесина Dinizia excelsa очень высоко ценится, а в заповедник Иратапуру часто вторгаются нелегальные золотоискатели, наносящие огромный экологический ущерб. К тому же, за последние три года среднегодовая вырубка лесов в бразильской Амазонии увеличилась на 75 процентов по сравнению с предыдущим десятилетием.
Недавно сотрудники лаборатории дендрохронологии Института экологии растений и животных УрО РАН и УрФУ доказали глобальное потепление, изучив годичные кольца полуископаемых деревьев Ямала и получив информацию о летних температурах за последние 7638 лет.
Олеся Маевская