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10:53 (мск), источник: Life.ru

Синоптик перечислил «работающие» погодные приметы

Некоторые приметы, связанные с погодой, действительно работают. Так, например, утверждение, что красный закат — предвестник дождя, подкреплено научными фактами. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

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Источник: Агентство «Москва»

«Закат всегда на западе, а в Северном полушарии 80 процентов воздушных потоков в атмосфере смещаются с запада на восток, поэтому и атмосферные фронты, и циклоны идут в этом направлении. Если мы смотрим на закат и видим красное небо, это значит, что на западе много облаков: капельки воды задерживают голубую часть солнечного излучения, и поэтому вся оставшаяся часть приобретает красноватый оттенок», — пояснил Синенков в интервью радио Sputnik.

Также резкое похолодание в момент проливных дождей, скорее всего, свидетельствует о скором окончании осадков. По словам синоптика, в Северном полушарии циклон с осадками поначалу проявляется в тёплом атмосферном фронте и тёплом воздухе. А вот следующий за циклоном антициклон (либо его гребень) провоцирует резкий рост атмосферного давления и, как следствие, похолодания.

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