Потепление климата, произошедшее 56 млн лет назад, повторяется
К такому выводу пришли американские ученые из Университета Аризоны.
К такому выводу пришли американские ученые из Университета Аризоны.
Около 56 миллионов лет назад вулканы выбросили в атмосферу огромное количество углекислого газа, нагрев Землю. Этот период, называемый палеоцен-эоценовым термическим максимумом (Paleocene-Eocene Thermal Maximum, Initial Eocene Thermal Maximum, сокр. PETM), часто используется как историческая параллель для нашего собственного будущего в условиях изменения климата, поскольку за последние 250 лет люди выработали такой же объем газа в атмосферу.
Группа ученых под руководством Университета Аризоны опубликовала исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, которое включает карты температуры и осадков на Земле во время PETM. Они помогают понять, какими были условия в тот период времени и насколько климат был чувствителен к изменениям, которые появились от переизбытка углекислого газа.
PETM и прогнозы будущих климатических изменений характеризуются слишком скорым потеплением на полюсах по сравнению с остальной частью земного шара — это явление называется арктическим усилением.
Также ожидаются сильные муссоны, интенсивные зимние вьюги, незначительные осадки на окраинах тропиков.
Глава исследовательской команды Джессика Тирни и ее команда объединили прокси-данные о температуре с климатическими моделями, проанализировав в том числе химический состав окаменелостей за определенный период времени.
«Мы переместили континенты так, чтобы они соответствовали периоду PETM, а затем провели несколько симуляций с множеством различных уровней углекислого газа, от 3 до 11 раз превышающих сегодняшние. Все они могли возникнуть во время PETM, — уточнила Тирни. — Для контекста: содержание углекислого газа в нынешней атмосфере составляет около 420 единиц на миллион, а до промышленной революции эта цифра составляла 280 частей на миллион».
Недавно международная исследовательская группа изучила самые засушливые места, которые появились за последние 2000 лет на нашей планете, и пришла к неожиданному выводу: те части Земли, которые периодически страдают от засухи, могут навсегда остаться засушливыми навсегда из-за изменений климата.
Олеся Маевская