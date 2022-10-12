Планетологи будут искать признаки жизни вне нашей системы по газам
Исследователи надеются, что в ближайшие десятилетия астробиологи начнут учитывать этот фактор.
Исследователи надеются, что в ближайшие десятилетия астробиологи начнут учитывать этот фактор.
Многие земные растения и микроорганизмы выделяют газы, которые помогают им выводить токсины. Ученые считают, что эти испарения могут служить доказательством существования жизни на других планетах. Процесс выделения этих газов называется метилированием — он превращает потенциальные токсины в газы, которые безопасно улетучиваются в атмосферу.
Если бы их можно было уловить с телескопа, то можно было бы смело сказать, что на конкретной планете развивается жизнь. «Метилирование широко распространено на Земле, и мы надеемся, что где-то на другой планете этот процесс также развит», — сказала соавтор исследования, планетолог Микаэла Леунг.
Один из метилированных газов, бромистый метил, имеет ряд преимуществ перед другими, которые традиционно выступают индикаторами существования жизни за пределами нашей Солнечной системы. Новое исследование Леунг и ее команды, опубликованное в издании The Astrophysical Journal, затрагивает преимущество этого органического вещества.
«Если вы его обнаружите, велика вероятность, что он был выделен недавно — и что бы его не создало, оно в данный момент живое», — пояснила планетолог. Еще одно преимущество газа заключается в том, что бромистый метил, вероятнее всего, будет создан организмом, а не микробами. Но также он может оказаться продуктом извержения вулкана или другого геологического процесса.
Кроме того, бромистый метил поглощает свет рядом с биосигнатурой «двоюродного брата» — хлористого метила, что облегчает поиск как их обоих, так и присутствия жизни. Хотя этот газ чрезвычайно распространен на Земле, его нелегко обнаружить в нашей атмосфере из-за интенсивности ультрафиолетового излучения нашего Солнца. Оно запускает химические реакции, которые расщепляют молекулы воды и разрушают структуру газа.
Тем не менее, исследование показало, что бромистый метил будет легче обнаружить вокруг карликовой звезды класса М, чем в этой Солнечной системе или подобных ей. Такие карлики меньше и холоднее нашего Солнца, они производят меньше УФ-излучения, которое приводит к распаду воды. К тому же, эти звезды встречаются более чем в 10 раз чаще, чем наше светило.
Недавно ученые обнаружили углекислый газ за пределами Солнечной системы.
Олеся Маевская