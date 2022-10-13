Телескоп Уэбба сделал атмосферный снимок колец системы звезд
Он смог увидеть сразу 17 асимметричных колец пыли, окружающих пару массивных звезд, и получить их спектр.
Он смог увидеть сразу 17 асимметричных колец пыли, окружающих пару массивных звезд, и получить их спектр.
Телескоп «Джеймс Уэбб» вблизи запечатлел знаменитую двойную систему WR 140. Ученые NASA смоделировали их вращение и потоки частиц и выяснили, как возникают такие необычные кольца. Результаты исследований опубликованы в журнале Nature Astronomy.
Система WR 140 включает две массивные звезды: голубого гиганта спектрального класса О и звезду Вольфа — Райе — гиганта, находящегося на поздних стадиях эволюции. Ее водородные оболочки почти полностью истощены, из-за чего звезда крайне раскалена, сильно излучает и испускает мощный поток частиц звездного ветра с довольно высоким содержанием «тяжелых» элементов, включая кислород, азот и углерод.
В WR 140 пара великанов находятся очень близко друг к другу, двигаясь по вытянутой орбите с периодом меньше восьми земных лет. Смоделировав орбитальную динамику WR 140, ученые NASA пришли к выводу, что каждое кольцо соответствует одному обороту звезд вокруг общего центра тяжести. Так что 17 колец, которые запечатлел телескоп, появились за последние 130 лет.
Недавно NASA показало снимки далекой галактики Колесо Телеги. Также данные телескопа «Джеймс Уэбб» позволили подтвердить, что она находится на переходной стадии развития.
Олеся Маевская