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10:50 (мск), источник: ТАСС

В Гидрометцентре сообщили об установлении снежного покрова в шести регионах России

По словам научного руководителя Романа Вильфанда, многие реки азиатской части РФ начали покрываться льдом.

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Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Половину азиатской части России уже накрыл постоянный снежный покров. На реках севера Якутии, Красноярского края, Иркутской, Амурской областей и ряда других регионов начал формироваться лед, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже половина азиатской части страны покрыта снегом — практически вся Якутия, северная половина Красноярского края, север Хабаровского края, Магаданская область, Чукотка, даже Иркутская область. Это уже устойчивый снежный покров», — сказал он.

По словам Вильфанда, многие реки азиатской части страны начали покрываться льдом.

«Развитие ледовых явлений началось на реках севера Якутии, Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Магаданской области, Хабаровского края, Амурской области. Начался процесс замерзания», — сказал он.

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