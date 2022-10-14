Покров Пресвятой Богородицы: главные традиции и запреты
В народной традиции этот день ассоциируется со встречей осени и зимы.
В народной традиции этот день ассоциируется со встречей осени и зимы.
В основе праздника лежит история о явлении Божьей Матери юродивому Андрею Константинопольскому. По преданию, события произошли в 910 году. Тогда, в начале Х века, было очень много войн и завоевательных походов. Константинополь (современный Стамбул) в то время был осажден ордами язычников.
Варвары могли с минуты на минуту войти в город — по преданию, в день чуда они подошли совсем близко к стенам столицы. Перепуганные люди собрались в храме, где хранились одеяния Богородицы и вместе молились о спасении от врагов.
Среди горожан в храме был и Андрей Константинопольский, преклонивший колени вместе с земляками. Внезапно он увидел яркий свет и идущую по воздуху в сопровождении ангелов Деву Марию. Она распростерла над молящимися свой широкий белый платок — покров.
Буря, которая началась после явления Девы Марии, заставила варваров отступить — в тот же день осада с города была свята. В праздник верующие вспоминают о покровительстве и заступничестве Богородицы, ее доброте, любви и готовности прийти на помощь.
Слово «покров» ассоциируется в России с первым снегом — «белым покрывалом». Если к этому времени он уже выпал, то зиму ожидают снежной, но не морозной.
А если к 14 октября нет и намека на снег, то зимняя погода установится лишь в декабре. Дождь на Покров предвещает холодную зиму, снег до Покрова — позднюю зиму.
Посты обходят этот праздник стороной, поэтому верующие часто устраивают застолья, навещают родственников и зовут гостей. На стол можно подавать любые блюда, даже рыбу и мясо, если дата не приходится на среду и пятницу — однодневные посты христиан.
Традиционно Покров Пресвятой Богородицы считается удачным днем для сватовства и заключения брака, потому народное название праздника — Свадебник. Незамужние девушки также молятся о встрече суженого и счастливом браке: считается, если девушка в день праздника успеет первой поставить свечу в храме, то в этом году выйдет замуж.
Покров Пресвятой Богородицы всегда считался одним из самых главных христианских праздников. Этот день начинали с молебна, который всей семьей читали в церкви.
На Покров люди обращаются к Божией Матери с просьбами о здравии членов семейств, об удаче в делах, о помощи в постижении наук детьми. Выйдя из церкви, люди обязательно подходили к нищим, отдавали им деньги, еду, теплые вещи — считалось, что Богородица не обойдет вниманием подающих, но подавать милостыню надо не для проформы, а от всей души.
Покров Пресвятой Богородицы — время свадеб. В такие дни возле храмов выстраивались очереди. Считается, что супружеские союзы, скрепленные на Покров, будут особенно крепкими и долгими.
Поскольку хороводы в это время уже не водили, в старину по традиции собирались в чьем-либо доме, где устраивали совместные посиделки. Женщины рукодельничали, рассказывали друг другу удивительные истории. Мужчины вели свои разговоры — о будущем урожае, о рыбалке и охоте.
Покров Пресвятой Богородицы — один из самых важных религиозных праздников. В этот день запрещено трудиться, выяснять отношения с кем бы то ни было и сплетничать. Нарушителей запрета могло ждать наказание в виде болезней или безденежья.
Заниматься домашним хозяйством тоже не разрешалось: люди боялись заболеть. Шумные алкогольные застолья тоже оставались на потом — как правило, они могли накликать различные недуги. Однако на Покров наши предки боялись отказать в гостеприимстве всем, кто старался попасть в дом. Откажешь — проведешь год в нищете и забвении.
В этот день также запрещено заниматься гаданием, проведением магических ритуалов. Это идет в разрез с представлениями о православии и его традициях.
Олеся Маевская