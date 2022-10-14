Астрономы обнаружили в атмосферах экзопланет необычный элемент
Из-за температуры на поверхности и размеров эти планеты называются «сверхгорячими юпитерами».
Из-за температуры на поверхности и размеров эти планеты называются «сверхгорячими юпитерами».
Данные Очень Большого Телескопа Европейской южной обсерватории (ESO VLT) позволили установить наличие бария в атмосферах сверхгорячих газовых гигантов WASP-76 b и WASP-121 b. Это самый тяжелый элемент из всех, которые когда-либо были найдены в атмосфере экзопланет. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.
WASP-76 b и WASP-121 b — две экзопланеты, которые вращаются вокруг звезд за пределами Солнечной системы. Они известны как «сверхгорячие юпитеры», поскольку сопоставимы по размеру с этим газовым гигантом, но отличаются чрезвычайно высокими температурами поверхности (более 1 000°C). Это связано с их непосредственной близостью к родительским звездам.
Обращение экзопланет вокруг родительских звезд занимает всего один-два дня. Из-за этого, к примеру, на WASP-76 b идет дождь из железа. Однако барий в 2,5 раза тяжелее железа. «При столь большой силе гравитации на этих планетах мы бы скорее ожидали, что тяжелые элементы вроде бария быстро выпадут в нижние слои их атмосфер», — прокомментировали ученые.
Недавно сотрудники NASA обнаружили углекислый газ за пределами Солнечной системы. Это первая подобная находка, которая поможет разобраться в формировании экзопланеты.
Олеся Маевская