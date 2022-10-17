Пхукет затопило после тропического ливня. Видео
Как ведут себя российские туристы в пострадавших районах.
Как ведут себя российские туристы в пострадавших районах.
Популярный среди туристов остров Пхукет в Таиланде затопило. Ливень, прошедший в ночь с 15 на 16 октября привел к тому, что половина Пхукета скрылась под водой, на дороги сошли оползни, передает издание Thainews.
Председатель туристического объединения Старого города Сомойт Патхан назвал наводнение худшим за 30 лет на его памяти, сообщают «Новости Пхукета».
Власти оказывают помощь пострадавшим и приводят остров в порядок, а пользователи в Сети делятся видео, как выглядят улицы туристического местечка после тропического ливня.
По данным местных спасательных служб, наиболее пострадавшие районы Пхукета — Тепкасаттри, Срисунторн, Патонг, Камала, Чернг Талай и Па Кхлок. Уровень воды на городских улицах достигал одного метра. В некоторых районах стихия повредила линии электропередач. Сейчас в одних районах вода отступает, а в других прибывает. О травмах или погибших сообщений не поступало. По данным метеорологов, проливные ливни в регионе продолжаются и волны в Андаманском море и Сиамском заливе будут достигать 3 метров, сообщает Thainews. О приближении тропического шторма Сонк, который принесет проливные дожди, сильный ветер и возможные наводнения, жителей Таиланда и отдыхающих предупредили в субботу 15 октября.
Как сообщают в Ассоциации туроператоров России (АТОР), со ссылкой на гендиректора TEZ TOUR Таиланд Андрея Снеткова, отдыхающие в Таиланде россияне не изъявляли желания прервать тур из-за наводнения. Эту информацию подтвердили и в туроператоре ПАКС.
«Аэропорт работает в штатном режиме, задержек рейсов нет. Единственное что — машины не всегда могут подъехать близко к аэропорту. Есть затопленные места. В целом для местных жителей это рядовая ситуация. Паниковать не нужно. Мы с туристами на постоянной связи. Они не выражают беспокойства относительно отдыха в своих отелях», — приводят в АТОР комментарий принимающей компании ПАКС на Пхукете.
Как отмечают туроператоры, все отдыхающие находятся в безопасности.
Вместо экскурсий в подтопленные районы, им предлагаются альтернативы, заявил Андрей Снетков.