Исследование: инопланетяне сочли бы Землю необитаемой
К примеру, единую репрезентативную выборку спектра теплового излучения нашей планеты получить невозможно.
К примеру, единую репрезентативную выборку спектра теплового излучения нашей планеты получить невозможно.
Швейцарские ученые опубликовали на сервисе Arxiv препринт исследования о том, смогли бы инопланетные астрономы понять, что на Земле есть жизнь. Чтобы проанализировать экзопланеты, земные астрономы изучают свойства их поверхности и атмосферы с помощью инфракрасного и ультрафиолетового излучения.
Из-за угла обзора и особенностей времени года опознать наличие жизни на Земле было бы проблематично. Спектры Земли и ее тепловое излучение, могут соответствовать как подходящим для жизни характеристикам, так и неблагоприятным. При этом оно серьезно различается в разных частях планеты и в разные сезоны.
Это показал анализ данных инфракрасного зонда на борту спутника NASA Aqua. Значит, если инопланетные астрономы из удаленной галактики будут использовать те же способы, что и земные, анализировать и интерпретировать полученные данные будет очень трудно.
Недавно астрономы нашли потенциально обитаемую планету, покрытую водой. Она находится в сотне световых лет от Земли.
Олеся Маевская