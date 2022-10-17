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16:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Исследование: инопланетяне сочли бы Землю необитаемой

К примеру, единую репрезентативную выборку спектра теплового излучения нашей планеты получить невозможно.

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Источник: Reuters

Швейцарские ученые опубликовали на сервисе Arxiv препринт исследования о том, смогли бы инопланетные астрономы понять, что на Земле есть жизнь. Чтобы проанализировать экзопланеты, земные астрономы изучают свойства их поверхности и атмосферы с помощью инфракрасного и ультрафиолетового излучения.

Из-за угла обзора и особенностей времени года опознать наличие жизни на Земле было бы проблематично. Спектры Земли и ее тепловое излучение, могут соответствовать как подходящим для жизни характеристикам, так и неблагоприятным. При этом оно серьезно различается в разных частях планеты и в разные сезоны.

Это показал анализ данных инфракрасного зонда на борту спутника NASA Aqua. Значит, если инопланетные астрономы из удаленной галактики будут использовать те же способы, что и земные, анализировать и интерпретировать полученные данные будет очень трудно.

Недавно астрономы нашли потенциально обитаемую планету, покрытую водой. Она находится в сотне световых лет от Земли.

Олеся Маевская

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