Ученые призвали признать океан отдельным живым организмом
На данный момент отношение человека к нему, по их мнению, больше напоминает эксплуатацию.
На данный момент отношение человека к нему, по их мнению, больше напоминает эксплуатацию.
В статье, опубликованной в PLOS Biology, сотрудники Земного юридического центра (США) и Школы окружающей среды Университета Торонто (Канада) изложили свои аргументы в пользу признания независимости океана как отдельного организма.
«Международное право должно развиваться, чтобы отражать неотъемлемые права океана на существование, процветание и возрождение. Здоровье океана — это здоровье человека», — пишут авторы.
По их мнению, использование ресурсов природы — это отражение неправильного подхода людей, который больше напоминает эксплуатацию. Потому они просят распространить и на океан принципы «Закона Земли», цель которого состоит в защите, возрождении различных форм жизни на Земле и поиске гармоничных способов существования людей и природы.
Согласно этому закону, Земля ценна сама по себе, а не как собственность или ресурс. «Основываясь на понимании законов Земли и прав природы, нужно признать океан как живое существо и продвигать законы, которые сосредотачиваются на его потребности при принятии решений», — пишут авторы.
Еще в декабре 2017 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 2021−2030 годы «Десятилетием наук об океане». Межправительственной океанографической комиссии было поручено разработать план повышения устойчивости морской деятельности, и одним из решений было расширение Глобальной системы наблюдения за океаном и изменение отношений человечества с ним.
Олеся Маевская