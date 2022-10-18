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16:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые призвали признать океан отдельным живым организмом

На данный момент отношение человека к нему, по их мнению, больше напоминает эксплуатацию.

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Источник: CC0/dimitrisvetsikas1969

В статье, опубликованной в PLOS Biology, сотрудники Земного юридического центра (США) и Школы окружающей среды Университета Торонто (Канада) изложили свои аргументы в пользу признания независимости океана как отдельного организма.

«Международное право должно развиваться, чтобы отражать неотъемлемые права океана на существование, процветание и возрождение. Здоровье океана — это здоровье человека», — пишут авторы.

По их мнению, использование ресурсов природы — это отражение неправильного подхода людей, который больше напоминает эксплуатацию. Потому они просят распространить и на океан принципы «Закона Земли», цель которого состоит в защите, возрождении различных форм жизни на Земле и поиске гармоничных способов существования людей и природы.

Согласно этому закону, Земля ценна сама по себе, а не как собственность или ресурс. «Основываясь на понимании законов Земли и прав природы, нужно признать океан как живое существо и продвигать законы, которые сосредотачиваются на его потребности при принятии решений», — пишут авторы.

Еще в декабре 2017 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 2021−2030 годы «Десятилетием наук об океане». Межправительственной океанографической комиссии было поручено разработать план повышения устойчивости морской деятельности, и одним из решений было расширение Глобальной системы наблюдения за океаном и изменение отношений человечества с ним.

Олеся Маевская

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