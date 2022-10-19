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11:30 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые нашли свежие сейсмические разломы на дне Ладожского озера

Российские гидрологи из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра (СПб ФИЦ) РАН нашли практически вертикальные 100-метровые разломы на дне Ладожского озера, которые появились в современную геологическую эпоху в результате мощного землетрясения. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

Источник: РИА "Новости"

Пять разломов шириной в несколько метров и глубиной от 70 до 100 метров сосредоточены в северной части водоема. Такой рельеф характерен для мест, пострадавших от землетрясений высокой интенсивности.

По словам ученых, разломы появились в современную геологическую эпоху и до сих пор могут быть активными.

«Ранее Ладожское озеро считалось одним из самых сейсмически спокойных регионов Земли. Мы считаем, что вся тектоника Ладожского озера должна быть переосмыслена на предмет того, несут ли данные разломы опасность или нет. Имеется в виду не только мониторинг и прогнозирование сильных землетрясений и их последствий. Например, через такие уступы из внутренних слоев Земли могут поступать различные опасные вещества, такие как ртуть», — рассказал «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Лаборатории географии и гидрологии СПб ФИЦ РАН Владимир Анохин.

Разломы были обнаружены при помощи подводного аппарата, сконструированного специалистами СПб ФИЦ РАН. Это устройство состоит из нескольких камер, эхолота и системы подсветки. Управление аппаратом осуществляется с лодки или судна.

Ученые СПб ФИЦ РАН продолжат искать другие возможные следы важных тектонических процессов. Эти данные позволят существенно уточнить геологическую карту водоема.

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