Тающие ледники Арктики могут стать «почвой» для новых пандемий
И для мутации известных заболеваний.
И для мутации известных заболеваний.
В журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences появилось исследование сотрудников Оттавского университета о риске появления и распространения новых вирусов. По мнению авторов, таяние арктических ледников может стать «благодатной почвой» для этого и к тому же спровоцировать мутацию лихорадки Эбола, гриппа или SARS-CoV-2.
Исследователи изучили почву и озерные отложения из Хазен — самого большого по объему озера к северу от Полярного круга. Таким образом ученые стремились определить пул вирусов, присутствующих в окружающей среде.
Используя компьютерный алгоритм, команда смогла выяснить, что риск распространения болезней напрямую связан с таянием ледников.
Канадские исследователи сравнили эволюционный путь как вирусов, так и его распространителей, и пришли к выводу, что им легче заражать и колонизировать виды, которые генетически сходны. Потому первыми «жертвами» заболеваний станут эукариоты. Исследователи обеспокоены тем, что почва и озерные отложения, представляющие наибольший риск, смываются в озеро.
«По мере изменения климата меняется и метаболическая активность арктической микробиосферы, что, в свою очередь, влияет на многочисленные экосистемные процессы, такие как появление новых патогенов», — пишут исследователи. Высокая Арктика, то есть самые северные регионы, является одной из частей мира, наиболее уязвимой для изменения климата.
За последние пару десятилетий исчезла треть зимнего льда Северного Ледовитого океана.
Недавно ученые выяснили, что из-за таяния ледников Гренландии уровень океана повысится минимум на 27 см. Это произойдет в ближайшие 100−150 лет.
Олеся Маевская