Космический телескоп «Джеймс Уэбб» передал новый снимок «Столпов Творения»
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал новые фотографии «Столпов Творения». Так называют знаменитый небесный пейзаж из туманности Орел, информирует NASA.
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал новые фотографии «Столпов Творения». Так называют знаменитый небесный пейзаж из туманности Орел, информирует NASA.
«Столпы Творения» состоят из облаков космической пыли и газа, в которых рождаются новые звезды.
Их фотографии выглядят как скалы, за что и получили такие название. Они расположены на расстоянии шести с половиной тысяч световых лет от Земли.
Впервые их обнаружили в 1995 году благодаря снимкам космического телескопа «Хаббл», однако те кадры не отличались повышенной четкостью и глубокой детализацией.