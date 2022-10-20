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09:47 (мск), источник: Газета.Ру

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» передал новый снимок «Столпов Творения»

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал новые фотографии «Столпов Творения». Так называют знаменитый небесный пейзаж из туманности Орел, информирует NASA.

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«Столпы Творения» состоят из облаков космической пыли и газа, в которых рождаются новые звезды.

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Их фотографии выглядят как скалы, за что и получили такие название. Они расположены на расстоянии шести с половиной тысяч световых лет от Земли.

Впервые их обнаружили в 1995 году благодаря снимкам космического телескопа «Хаббл», однако те кадры не отличались повышенной четкостью и глубокой детализацией.

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