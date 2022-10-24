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13:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

На север Франции обрушился торнадо

Пострадали десятки домов и машин, многие здания обесточены.

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Северные регионы Франции сильно пострадали от штормовой погоды: в воскресенье в городах Амьен и Биюкур, расположенных в департаменте Па-де-Кале, была зарегистрирована череда небольших торнадо. Пострадали десятки домов и машин, многие здания обесточены, пишет Sky News.

В Па-де-Кале пострадал один человек. В Биюкуре в результате стихии была снесена крыша церкви. Торнадо привел к обрушению деревьев и электрических столбов на дороге, 150 жителей были эвакуированы.

Недавно мы писали о том, что на побережье Франции обрушился мини-торнадо. Посетители побережья города Кальвадос в Нормандии были вынуждены экстренно покинуть пляжи из-за климатического бедствия.

Олеся Маевская

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