На север Франции обрушился торнадо
Пострадали десятки домов и машин, многие здания обесточены.
Пострадали десятки домов и машин, многие здания обесточены.
Северные регионы Франции сильно пострадали от штормовой погоды: в воскресенье в городах Амьен и Биюкур, расположенных в департаменте Па-де-Кале, была зарегистрирована череда небольших торнадо. Пострадали десятки домов и машин, многие здания обесточены, пишет Sky News.
В Па-де-Кале пострадал один человек. В Биюкуре в результате стихии была снесена крыша церкви. Торнадо привел к обрушению деревьев и электрических столбов на дороге, 150 жителей были эвакуированы.
Недавно мы писали о том, что на побережье Франции обрушился мини-торнадо. Посетители побережья города Кальвадос в Нормандии были вынуждены экстренно покинуть пляжи из-за климатического бедствия.
Олеся Маевская