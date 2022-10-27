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03:58 (мск), источник: ТАСС

В Гидрометцентре сообщили о наступлении зимы на большей части России

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Зима пришла в большинство регионов России. Почти 70% территории покрыто снегом, на многих реках начал формироваться лед, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: Reuters

«Две трети страны уже покрыто снегом. Снег лежит даже во многих регионах европейской части России: на Урале, Кольском полуострове, в Коми, Архангельской области и даже на самом северо-востоке Приволжского федерального округа. Зима пришла на большую часть территории, хоть в Москве до этого и далеко», — сказал он.

Кроме того, по словам Вильфанда, на многих реках России началось формирование ледового покрова.

«На Печоре формируется плавучий лед, на реках Алтайского края, Бурятии, Иркутской, Амурской областей, Красноярского, Хабаровского, Забайкальского краев тоже ледовые явления. В Якутии уже появляются забереги — это лед вдоль берегов, а также шугоход — рыхлый лед, на севере региона местами уже ледостав. Это тоже хороший признак того, что зима начинает преобладать», — заключил метеоролог.

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