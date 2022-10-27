В Гидрометцентре сообщили о наступлении зимы на большей части России

«Две трети страны уже покрыто снегом. Снег лежит даже во многих регионах европейской части России: на Урале, Кольском полуострове, в Коми, Архангельской области и даже на самом северо-востоке Приволжского федерального округа. Зима пришла на большую часть территории, хоть в Москве до этого и далеко», — сказал он.
Кроме того, по словам Вильфанда, на многих реках России началось формирование ледового покрова.
«На Печоре формируется плавучий лед, на реках Алтайского края, Бурятии, Иркутской, Амурской областей, Красноярского, Хабаровского, Забайкальского краев тоже ледовые явления. В Якутии уже появляются забереги — это лед вдоль берегов, а также шугоход — рыхлый лед, на севере региона местами уже ледостав. Это тоже хороший признак того, что зима начинает преобладать», — заключил метеоролог.