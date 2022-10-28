В сети появилось видео плазмы Солнца в рекордно высоком разрешении

Видео опубликовано на официальном YouTube-канале ЕКА.
Солнечная корона — верхний, самый разреженный и горячий слой атмосферы Солнца, который состоит из плазмы. На видео показана «спокойная» область, на которой почти не наблюдаются следы активности.
Это был второй раз, когда зонд сблизился с Солнцем. Произошло это 12 октября в 20:00 по Московскому времени, а 13 октября, после прохождения ближайшей точки, было снято видео. Изображение охватывает 105 км поверхности Солнца. Площадь всего кадра представляет собой поверхность, равноценную 2048 планетам размером с Землю.
Ранее Европейское космическое агентство опубликовало «ужасающие» звуки магнитного поля Земли.