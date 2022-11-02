Ученые нашли «оголенное пульсирующее ядро массивной звезды»
На данный момент объект сжигает гелий, но в скором времени он начнет синтезировать более тяжелые элементы, пока ядро не взорвется и не станет нейтронной звездой.
На данный момент объект сжигает гелий, но в скором времени он начнет синтезировать более тяжелые элементы, пока ядро не взорвется и не станет нейтронной звездой.
Исследователи из Университета Эрлангена — Нюрнберга, Инсбрукского университета имени Леопольда и Франца и Университета Женевы обнаружили «оголенное пульсирующее ядро массивной звезды». В статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, они описывают уникальный объект и работу, которая была проделана для его анализа.
Такие ядра, как следует из их названия, находятся внутри звезд. Чаще всего они покрыты веществом, которое называют «непрозрачной оболочкой». Предполагается, что такие ядра могут существовать и без оболочки, но до сих пор такого не наблюдалось.
В своей статье исследователи указывают, что найденная звезда средних размеров под названием γ Columbae была обнаружена случайно. Ученые заметили ее в скоплении изучаемых звезд и обратили внимание на необычный световой спектр, излучаемый ей. Они также отмечают: для того, чтобы такой объект существовал, что-то должно было «содрать» оболочку с обычной звезды, оставив после себя лишь ядро.
По их мнению, γ Columbae, вероятно, была примерно в 12 раз больше Солнца, прежде чем потеряла свою оболочку — теперь она только в пять раз больше нашего светила. Оголенное ядро почти невозможно заметить: они существуют всего 10 тысяч лет, что очень мало по астрономическим меркам.
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Олеся Маевская