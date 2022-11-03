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11:34 (мск), источник: Газета.Ру

Исследователи нашли на Земле природную «углеродную бомбу»

Исследование показало, что торфяники Конго представляют собой огромную углеродную «бомбу замедленного действия», которая может быть вызвана климатическим кризисом. Торфяники не накапливают углерод, а выбрасывают его в в атмосферу.

Источник: AFP 2022

Ученые обеспокоены тем, что глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, может еще раз перевернуть хрупкую систему, ускорив климатический кризис. Торфяники, которые охватывают Демократическую Республику Конго и Республику Конго, являются крупнейшими в тропиках и занимают 17 млн гектаров. Они хранят огромное количество углерода — эквивалент трех лет глобальных выбросов ископаемого топлива. Им угрожают уничтожение из-за лесозаготовок и добычи нефти и газа.

«Сегодня мы знаем, что эти торфяники очень близки к тому переломному моменту, когда они могут выбросить миллиарды тонн углерода в атмосферу», — сказал профессор Саймон Льюис из Университета Лидса, Великобритания, и Университетского колледжа Лондона, а также старший автор исследования.

«Это важное сообщение для мировых лидеров, собравшихся на климатические переговоры Cop27», — указал ученый.

Профессор Корнель Эванго из Университета Кисангани в Демократической Республике Конго, возглавлявший экспедиции по сбору образцов торфа, сказал: «Торфяники более уязвимы, чем мы думали, и каждый должен сыграть свою роль в их защите. Страны, загрязняющие окружающую среду, должны быстро сократить свои выбросы углерода».

Министр охраны окружающей среды Республики Конго Арлетт Судан-Ноно заявила: «Как никогда важно, чтобы богатые страны, загрязняющие окружающую среду, вкладывали финансовые средства в защиту наших торфяников, нашего биоразнообразия и местного населения. Если мы хотим, чтобы это гигантское хранилище углерода не превратилось в бомбу замедленного действия, наши партнеры должны понимать, что эта бесценная услуга планетарной экосистемы не может вечно оставаться бесплатной».

Исследование было опубликовано в журнале Nature.

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