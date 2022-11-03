Фанатов «Гарри Поттера» попросили не оставлять носки на могиле Добби
Специалисты заявили, что это грозит серьезной экологической проблемой.
Специалисты заявили, что это грозит серьезной экологической проблемой.
Экологи из природоохранной благотворительной организации National Trust Wales потребовали от фанатов «Гарри Поттера» не оставлять носки на пляже Фрешуотер-Уэст в Уэльсе, где снимали сцену гибели домового эльфа Добби. Сотрудники организации призвали поклонников франшизы позаботиться об окружающей среды и не загрязнять ее. Об этом сообщает Variety.
Представители фонда отметили, что в последние годы эта прибрежная территория испытывает большое антропогенное давление. Импровизированная могила сказочному персонажу подвергает дикую природу дополнительному риску. «Мы рады, что так много людей хотят посетить это место, но при этом нужно понимать, что необходимо бережное отношение к пляжу и окружающей среде в целом», — отметил Джонатан Хьюз, официальный представитель фонда.
Эльф Добби погибает в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1», который вышел на экраны в 2010 году. После этого растроганные фанаты начали приносить на пляж Фрешуотер-Уэст, где проходили съемки, носки. Атрибут выбран неслучайно: с помощью этого предмета одежды Добби освободился от рабства.
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