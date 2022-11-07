Ученые обнаружили старейшую звезду Млечного Пути
Она старше нашего Солнца в два раза.
Она старше нашего Солнца в два раза.
Ученые из Уорикского университета в Великобритании с помощью космического телескопа Gaia Европейского космического агентства обнаружили двойную звездную систему в 90 световых годах от Земли. На данный момент она представляет собой два «белых карлика» — это звезды, исчерпавшие свой запас водорода и проходящих процесс охлаждения. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Ученые отмечают, что одна из звезд, WDJ1922+0233, оказалась необычного синего оттенка, а вторая, WD J2147−4035, — красной и самой тусклой из всех обнаруженных в пределах нашей галактики. К слову, ее возраст составляет около 10,7 миллиарда лет. Что любопытно, активна звезда была лишь полмиллиарда лет, после чего начала остывать.
Звезде WDJ1922+0233 девять миллиардов лет. Необычный цвет звезде может придавать ее гелий-водородная атмосфера. У WD J2147−4035 атмосфера состоит почти из чистого гелия. Также исследователи отметили, что белые карлики оказались еще и самыми холодными из наблюдаемых звезд: эффективная температура обоих составляет меньше 3000 градусов Цельсия. Для сравнения: у Солнца она больше 5500 градусов.
Хотя планеты этой звездной системы по составу напоминали Землю, они сформировались за шесть миллиардов лет до нее. Вероятно, небесные тела такого типа не редкость в нашей Галактике. Изучение подобных карликов позволяет астрономам «заглядывать в прошлое», изучая химический состав небесных тел, образовавшихся, вспыхнувших и погибших задолго до появления нашей Солнечной системы.
Недавно астрономы нашли покрытую водой и потенциально обитаемую планету, которая относится к красным карликам. Она находится в сотне световых лет от Земли.
Олеся Маевская