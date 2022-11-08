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12:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Норвегии заметили редкое полярное сияние розового цвета

Это говорит о том, что потоки заряженных частиц проникли необычно глубоко в земную атмосферу.

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В прошедший четверг, 3 ноября, группа туристов из Норвегии во главе с гидом Маркусом Вариком запечатлели редкое полярное сияние розового цвета. «Это были самые яркие розовые сияния, какие я только видел более чем за десять лет работы», — рассказал экскурсовод.

Как сообщает издание Live Science, возможно, в момент наблюдения за природным явлением в защитном слое магнитосферы образовалась трещина. Дело в том, что красное свечение говорит о горении азота, а на высоте около 150 километров гореть нечему.

Следовательно, через трещину поток радиации устремился вниз и достиг слоя, где азот есть. Там и произошло горение с красным излучением. На следующий день туристы снова увидели другое необычное свечение — на этот раз голубого цвета.

Недавно жители Коми поделились снимками мощного северного сияния.

Олеся Маевская

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