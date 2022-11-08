В Норвегии заметили редкое полярное сияние розового цвета
Это говорит о том, что потоки заряженных частиц проникли необычно глубоко в земную атмосферу.
Это говорит о том, что потоки заряженных частиц проникли необычно глубоко в земную атмосферу.
В прошедший четверг, 3 ноября, группа туристов из Норвегии во главе с гидом Маркусом Вариком запечатлели редкое полярное сияние розового цвета. «Это были самые яркие розовые сияния, какие я только видел более чем за десять лет работы», — рассказал экскурсовод.
Как сообщает издание Live Science, возможно, в момент наблюдения за природным явлением в защитном слое магнитосферы образовалась трещина. Дело в том, что красное свечение говорит о горении азота, а на высоте около 150 километров гореть нечему.
Следовательно, через трещину поток радиации устремился вниз и достиг слоя, где азот есть. Там и произошло горение с красным излучением. На следующий день туристы снова увидели другое необычное свечение — на этот раз голубого цвета.
Недавно жители Коми поделились снимками мощного северного сияния.
Олеся Маевская