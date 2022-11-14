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17:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Телескоп Уэбба сделал снимок одинокой карликовой галактики

Она расположена на расстоянии около трех миллионов световых лет от Земли.

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Источник: ESO

Космический телескоп Джеймса Уэбба сделал детальное изображение ближайшей карликовой галактики под названием Вольф-Лундмарк-Мелотт (WLM). Она находится примерно в трех миллионах световых лет от Млечного Пути и составляет примерно одну десятую от размеров нашей Галактики, передает Universe Today.

Эта галактика долгое время оставалась в значительной степени изолированной и имеет такой же химический состав, что и галактики в ранней Вселенной. Она была обнаружена в 1909 году, но природа Вольф-Лундмарк-Мелотт была установлена ​​только в 1926 году.

«Мы думаем, что WLM не взаимодействовала с другими системами, что делает ее очень удобной для проверки наших теорий формирования и эволюции галактик. Многие другие близлежащие галактики переплетены и запутаны с Млечным Путем, что затрудняет их изучение. Еще одна интересная и важная особенность WLM заключается в том, что ее газ похож на газ, из которого состояли галактики в ранней Вселенной», — Кристен МакКуинн, доцент кафедры физики и астрономии Университета Рутгерса в Пискатауэе.

«Хаббл» и «Спитцер» раньше уже фотографировали галактику, но «Уэбб» использовал свою камеру ближнего инфракрасного диапазона, также называемую NIRCam, чтобы запечатлеть ее с беспрецедентной детализацией. «Определяя свойства этих маломассивных звезд, например, их возраст, мы можем получить представление о том, что происходило в очень далеком прошлом», — добавила МакКуинн.

Недавно телескоп Уэбба снял слияние галактик вокруг черной дыры-монстра. Возможно, это самое плотное когда-либо обнаруженное скопление системы звезд.

Олеся Маевская

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