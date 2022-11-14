Телескоп Уэбба сделал снимок одинокой карликовой галактики
Она расположена на расстоянии около трех миллионов световых лет от Земли.
Она расположена на расстоянии около трех миллионов световых лет от Земли.
Космический телескоп Джеймса Уэбба сделал детальное изображение ближайшей карликовой галактики под названием Вольф-Лундмарк-Мелотт (WLM). Она находится примерно в трех миллионах световых лет от Млечного Пути и составляет примерно одну десятую от размеров нашей Галактики, передает Universe Today.
Эта галактика долгое время оставалась в значительной степени изолированной и имеет такой же химический состав, что и галактики в ранней Вселенной. Она была обнаружена в 1909 году, но природа Вольф-Лундмарк-Мелотт была установлена только в 1926 году.
«Мы думаем, что WLM не взаимодействовала с другими системами, что делает ее очень удобной для проверки наших теорий формирования и эволюции галактик. Многие другие близлежащие галактики переплетены и запутаны с Млечным Путем, что затрудняет их изучение. Еще одна интересная и важная особенность WLM заключается в том, что ее газ похож на газ, из которого состояли галактики в ранней Вселенной», — Кристен МакКуинн, доцент кафедры физики и астрономии Университета Рутгерса в Пискатауэе.
«Хаббл» и «Спитцер» раньше уже фотографировали галактику, но «Уэбб» использовал свою камеру ближнего инфракрасного диапазона, также называемую NIRCam, чтобы запечатлеть ее с беспрецедентной детализацией. «Определяя свойства этих маломассивных звезд, например, их возраст, мы можем получить представление о том, что происходило в очень далеком прошлом», — добавила МакКуинн.
Недавно телескоп Уэбба снял слияние галактик вокруг черной дыры-монстра. Возможно, это самое плотное когда-либо обнаруженное скопление системы звезд.
Олеся Маевская