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01:45 (мск), источник: ТАСС

Синоптики предупредили о сильных осадках в российских регионах

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Тамбовскую, Белгородскую, Курскую, Тульскую и Калужскую области ожидает сильный снег в ближайшие два дня. Заметные осадки также пройдут в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Агентство «Москва»

«В Тамбовской, Белгородской, Курской, Тульской, Калужской областях прогнозируется сильный снег и мокрый снег с 18 до 19 ноября. Сложная погода ожидается и на юге европейской части России. В Крыму прогнозируется сильный дождь, в горах с мокрым снегом, условия для грозовой деятельности, ветер до 25−28 м/с», — сказал он.

По словам Вильфанда, в Краснодарском крае и Ростовской области также будет неблагоприятная погода в ближайшие два дня — сильный дождь, мокрый снег ветер до 24−25 м/с.

Сильные осадки приведут к тому, что на реках в Сочи возможен рост уровня воды до неблагоприятных отметок в пятницу и субботу, а в устье Дона — на протяжение ближайших пяти дней.

По данным Гидрометцентра, в Луганской и Донецкой народных республиках также ожидаются сильные осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя, 18—19 ноября, а в Запорожской и Херсонской областях — сильные осадки, преимущественно в виде дождя, 18—20 ноября.

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