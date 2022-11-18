Синоптики предупредили о сильных осадках в российских регионах

«В Тамбовской, Белгородской, Курской, Тульской, Калужской областях прогнозируется сильный снег и мокрый снег с 18 до 19 ноября. Сложная погода ожидается и на юге европейской части России. В Крыму прогнозируется сильный дождь, в горах с мокрым снегом, условия для грозовой деятельности, ветер до 25−28 м/с», — сказал он.
По словам Вильфанда, в Краснодарском крае и Ростовской области также будет неблагоприятная погода в ближайшие два дня — сильный дождь, мокрый снег ветер до 24−25 м/с.
Сильные осадки приведут к тому, что на реках в Сочи возможен рост уровня воды до неблагоприятных отметок в пятницу и субботу, а в устье Дона — на протяжение ближайших пяти дней.
По данным Гидрометцентра, в Луганской и Донецкой народных республиках также ожидаются сильные осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя, 18—19 ноября, а в Запорожской и Херсонской областях — сильные осадки, преимущественно в виде дождя, 18—20 ноября.