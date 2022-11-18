Мощный торнадо на западе Германии попал на видео
Вихрь повредил несколько десятков домов в федеральной земле Саар.
Вихрь повредил несколько десятков домов в федеральной земле Саар.
На западе Германии прошел сильный торнадо, в результате которого серьезные повреждения получили несколько десятков строений, сообщает телеканал RTL. Ролик с кадрами непогоды опубликовали в YouTube.
Смерч в наиболее активной фазе образовался между населенными пунктами Дирмингем и Урексвайлер в федеральной земле Саар на западной границе страны. Торнадо прошел через несколько городков, причинив некоторым из них значительный ущерб.
Ураганный ветер срывал крыши с домов, вышибал стекла и валил большие деревья, в результате чего на дорогах образовались серьезные пробки.
Всего поврежденными оказались около 50 строений. При этом, по данным местной полиции, никто из людей не пострадал.
В сентябре над Черным морем у побережья Сочи образовалось сразу несколько водяных вихрей, которые местные жители назвали «парадом смерчей». Вихри образовались в достаточном отдалении от береговой линии, поэтому не представляли опасности для людей. При этом один из авторов съемок отметил высокую скорость, с которой двигался смерч.
В конце июля несколько мощных смерчей прошло над Черным морем поблизости Геленджика, многочисленные видео с которыми также разместили в социальных сетях. Большой водяной столб образовался над открытым морем, но так и не добрался до берега. Еще один большой смерч был замечен в Цемесской бухте возле Новороссийска.