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11:21 (мск), источник: РБК Life

Мощный торнадо на западе Германии попал на видео

Вихрь повредил несколько десятков домов в федеральной земле Саар.

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На западе Германии прошел сильный торнадо, в результате которого серьезные повреждения получили несколько десятков строений, сообщает телеканал RTL. Ролик с кадрами непогоды опубликовали в YouTube.

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Смерч в наиболее активной фазе образовался между населенными пунктами Дирмингем и Урексвайлер в федеральной земле Саар на западной границе страны. Торнадо прошел через несколько городков, причинив некоторым из них значительный ущерб.

Ураганный ветер срывал крыши с домов, вышибал стекла и валил большие деревья, в результате чего на дорогах образовались серьезные пробки.

Всего поврежденными оказались около 50 строений. При этом, по данным местной полиции, никто из людей не пострадал.

В сентябре над Черным морем у побережья Сочи образовалось сразу несколько водяных вихрей, которые местные жители назвали «парадом смерчей». Вихри образовались в достаточном отдалении от береговой линии, поэтому не представляли опасности для людей. При этом один из авторов съемок отметил высокую скорость, с которой двигался смерч.

В конце июля несколько мощных смерчей прошло над Черным морем поблизости Геленджика, многочисленные видео с которыми также разместили в социальных сетях. Большой водяной столб образовался над открытым морем, но так и не добрался до берега. Еще один большой смерч был замечен в Цемесской бухте возле Новороссийска.

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