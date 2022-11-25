Ученые выяснили причину аномального столкновения черных дыр
Все дело в их спиралевидных траекториях движения.
Все дело в их спиралевидных траекториях движения.
Международная группа ученых из Йенского университета имени Фридриха Шиллера (Германия), Туринского университета и Национальной академии наук Турина (Италия) опубликовала исследование в журнале Nature Astronomy о слиянии черных дыр GW190521 в 2019 году. По их мнению, событие является исключительно редким случаем случайного столкновения двух черных дыр, которые не вращались вокруг друг друга, а летели по независимым траекториям.
Наблюдение за гравитационными волнами привело к лучшему пониманию того, что происходит при столкновении. В большинстве случаев после взрыва звезд они медленно движутся по спирали навстречу друг другу, пока не встретятся в гравитационном центре и не сольются.
Это вращение порождает рябь пространства-времени, которое на протяжении долгого периода регистрировалось лазерными интерферометрами обсерватории LIGO (США) и детектором Virgo (Италия). Однако 21 мая 2019 года астрономы зафиксировали кратковременный гравитационно-волновой сигнал GW190521, который бросил вызов текущему пониманию астрофизики черных дыр.
Ученые пришли к выводу, что две черные дыры были одиночными объектами, каждый из которых случайным образом перемещался в пространстве. Они оказались достаточно близко, чтобы притянуть друг друга, а затем столкнуться.
Недавно «Джеймс Уэбб» снял слияние галактик вокруг черной дыры-монстра. Возможно, это самое плотное когда-либо обнаруженное скопление системы звезд.
Олеся Маевская