Аномальные ливни привели к наводнению в Саудовской Аравии. Видео
В городе Джидда выпало рекордное количество осадков.
В городе Джидда выпало рекордное количество осадков.
Разрушительное наводнение произошло в Саудовской Аравии из-за аномальных ливней, накрывших приморский город Джидда, сообщает Middle East Eye. Стихия привела к значительным разрушениям инфраструктуры и человеческим жертвам.
Всего за четыре часа в южных районов города-порта, расположенного на берегу Красного моря, выпало 179 мм осадков, что стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений местных метеорологов. Этот показатель превзошел количество осадков в ноябре 2009 года, когда жертвами наводнения в Джидде стало более 100 человек.
В этот раз власти сообщают о двух погибших. Местный представитель гражданской обороны призвал жителей оставаться дома и выходить на улицу только в случаях крайней необходимости. Непогода привела к задержкам рейсов в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза, закрытию школ, а также к блокировке дорог в Мекку.
В размещенных в соцсетях роликах видно, что улицы превратились в стремительные потоки, несущие автомобили и тонны мусора.
Разрушительные наводнения периодически случаются в саудовском городе с населением около 4 млн человек. Наиболее масштабная по своим последствиям катастрофа произошла в конце ноября 2009 года, когда в Джидде погибло более 120 человек и еще несколько десятков пропали без вести. Более 22 тыс. местных жителей были переселены в другие районы города из-за стихии.