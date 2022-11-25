В обмелевшей Миссисипи нашли останки вымершего американского льва
Рост кошки при жизни достигал почти 2,5 метров.
Рост кошки при жизни достигал почти 2,5 метров.
В конце октября житель штата Миссисипи Уайли Превитт нашел в одноименной засушливой реке окаменелую челюсть американского льва, который жил в этих краях примерно 11 000 лет назад. Находку мужчина решил отвезти на местную выставку окаменелостей и артефактов, пишет Business Insider.
«Я сразу понял по зубам, что это фрагмент челюсти хищника, но я не смел надеяться, что она принадлежит американскому льву», — сказал Превитт. Эксперты подтвердили, что зубы принадлежат львам вида Panthera atrox, более известному как американский лев. По данным Службы национальных парков, это была самая большая кошка на континенте: ее длина составляла почти 2,4 метра, высота — 1,2 метра, а вес — до 453,5 кг.
Река Миссисипи является жизненно важным транспортным маршрутом, и в последние месяцы ее необычно низкий уровень воды нарушил судоходство в нескольких штатах. По данным последнего климатического отчета Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), в некоторых местах вдоль реки зарегистрирован самый низкий уровень воды за последние 10 лет.
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