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25 ноября, источник: Погода Mail.ru

В обмелевшей Миссисипи нашли останки вымершего американского льва

Рост кошки при жизни достигал почти 2,5 метров.

Источник: Anna Reginelli

В конце октября житель штата Миссисипи Уайли Превитт нашел в одноименной засушливой реке окаменелую челюсть американского льва, который жил в этих краях примерно 11 000 лет назад. Находку мужчина решил отвезти на местную выставку окаменелостей и артефактов, пишет Business Insider.

«Я сразу понял по зубам, что это фрагмент челюсти хищника, но я не смел надеяться, что она принадлежит американскому льву», — сказал Превитт. Эксперты подтвердили, что зубы принадлежат львам вида Panthera atrox, более известному как американский лев. По данным Службы национальных парков, это была самая большая кошка на континенте: ее длина составляла почти 2,4 метра, высота — 1,2 метра, а вес — до 453,5 кг.

Река Миссисипи является жизненно важным транспортным маршрутом, и в последние месяцы ее необычно низкий уровень воды нарушил судоходство в нескольких штатах. По данным последнего климатического отчета Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), в некоторых местах вдоль реки зарегистрирован самый низкий уровень воды за последние 10 лет.

Недавно стало известно, что Большое Соленое озеро в США находится на грани исчезновения. Без срочного и масштабного вмешательства в ближайшие несколько лет его экосистема может рухнуть.

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