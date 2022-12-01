Исследование: облака почти не влияют на глобальное потепление
По мере прогрессирования глобального потепления все больше воды с поверхности океана должно испаряться, а влажность у основания облаков — увеличиваться.
По мере прогрессирования глобального потепления все больше воды с поверхности океана должно испаряться, а влажность у основания облаков — увеличиваться.
Сотрудники Центра исследований и устойчивого развития системы Земли (CEN) Гамбургского университета, международная группа из Динамической метеорологической лаборатории в Париже и Института метеорологии Макса Планка в Гамбурге проанализировали данные наблюдений за кучево-дождевыми облаками вблизи атлантического острова Барбадос. Результаты показали, что их вклад в глобальное потепление климата нуждается в переоценке.
«Облака влияют на климатическую систему по всему миру, но полученные данные демонстрируют поведение, отличное от того, что предполагалось ранее. Резкое повышение температуры Земли менее вероятно, чем считалось ранее, — пояснила доктор Рафаэла Фогель, соавтор работы — Хотя этот аспект очень важен для более точного прогнозирования будущих климатических сценариев, это определенно не означает, что мы можем полностью отказаться от защиты климата».
На сегодняшний день многие климатические модели показали, что количество кучево-дождевых облаков заметно сократилось, а, значит, и их охлаждающая функция снизилась. Следовательно, температура атмосферы должна увеличиться, но полученные данные указывают на обратное.
Данные показали, что воздушные массы в верхней части облаков едва увлажняются. Это создает существенную разницу во влажности сверху и снизу. Данные наблюдений с Барбадоса теперь предлагают первую надежную оценку влияния влажности на облачный покров и атмосферу. Исследование опубликовано в журнале Nature.
«Это хорошая новость, потому что это означает, что облака гораздо менее чувствительны к глобальному потеплению, чем считалось долгое время, — говорит Фогель. — Благодаря нашим наблюдениям можно напрямую проверить, насколько реалистично климатические модели отображают появление кучево-дождевых облаков в масштабах одного километра. Благодаря им будущие прогнозы будут более точными и надежными».
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Олеся Маевская