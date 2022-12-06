На юг Испании обрушился мощный торнадо. Видео
Смерч прошел по центру курортного города Марбелья.
Смерч прошел по центру курортного города Марбелья.
На южную часть Испании обрушился мощный торнадо, прошедший по провинции Малага, особенно задев город Марбелья. Подборку записей непогоды, сделанных местными жителями, опубликовали в YouTube.
Сильный ветер разбрасывал мусорные контейнеры, переворачивал скутеры и мотоциклы, а также отрывал ветви деревьев, из-за чего повреждения получили ряд припаркованных автомобилей. По данным местной газеты Diario Sur, во внутреннем дворе главного госпиталя Коста-дель-Соль обрушились строительные леса.
Кроме того, повреждения получили и другие здания в центре Малаги, из-за чего потребовалось вмешательство экстренных служб. Известно об одной пострадавшей женщине, получившей незначительные травмы.
В октябре сильный торнадо прошел на западе Германии. В наиболее активной фазе смерч ударил по местности между населенными пунктами Дирмингем и Урексвайлер на федеральной земле Саар на западной границе страны. Торнадо прошел через несколько городков, причинив некоторым из них значительный ущерб.
Ураганный ветер срывал крыши с домов, вышибал стекла и валил большие деревья, в результате на дорогах образовались серьезные пробки. Всего было повреждено около 50 строений. При этом, по данным местной полиции, никто из людей не пострадал.