Раскрыта биологическая причина учащения ОРВИ в холодную погоду
Низкая температура окружающей среды замедляет выработку в клетках носа микропузырьков с противовирусными молекулами.
Низкая температура окружающей среды замедляет выработку в клетках носа микропузырьков с противовирусными молекулами.
ТАСС, 6 декабря. Биологи выяснили, что учащение случаев ОРВИ при наступлении холодной погоды связано с тем, что низкая температура окружающей среды замедляет выработку в клетках носа микропузырьков с противовирусными молекулами. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Массачусетской офтальмологической больницы (MEE).
«Традиционно считается, что эпидемии гриппа и простуды происходят в холодное время года из-за того, что люди в это время проводят больше времени внутри помещений, где вирусы легко распространяются по воздуху. Мы раскрыли биологические причины существования этих сезонных вариаций в частоте развития разных форм ОРВИ, в том числе и коронавирусной инфекции», — заявил доцент Гарвардского университета (США) Бенджамин Блейер, чьи слова приводит пресс-служба MEE.
Блейер и его коллеги раскрыли одну из главных причин учащения ОРВИ при наступлении холодной погоды в ходе серии исследований, нацеленных на изучение врожденной иммунной системы носа. Несколько лет назад ученые обнаружили, что клетки носа способны распознавать инфекции и вырабатывать в ответ на появление бактерий большое число микропузырьков, заполненных разными противомикробными молекулами.
Последующие опыты показали, что эти пузырьки распространяются по всей толще слизистой оболочки носа и верхних дыхательных путей, где они взаимодействуют с микробами и замедляют их распространение по организму. Открыв эту систему врожденного иммунитета, американские молекулярные биологи заинтересовались, участвует ли она в противодействии сезонным ОРВИ.
Руководствуясь этой идеей, ученые собрали образцы тканей носа у нескольких десятков здоровых добровольцев и пациентов, проходивших разные хирургические процедуры в больницах Бостона, и проследили за реакцией этих телец на частицы трех разных вирусов — двух возбудителей простуды из числа риновирусов, а также одной из форм SARS-CoV-2.
Проведенные Блейером и его коллегами наблюдения показали, что клетки носа начинают вырабатывать микропузырьки сразу после первых контактов со всеми тремя респираторными патогенами. Эти структуры содержат в себе обрывки различных белковых молекул, которые соединяются с вирусными частицами и мешают им проникать в реальные клетки.
Открытие этих противовирусных микропузырьков заставило исследователей изучить то, как меняется работа этих структур при снижении температуры окружающей среды.
Для этого ученые определили, как меняется температура внутри носа человека при холодной погоде и использовали эти сведения для соответствующего снижения температуры в питательной среде, где хранились собранные ими образцы тканей.
Последующие наблюдения показали, что понижение температуры всего на пять градусов Цельсия приводило к тому, что число выработанных клетками носа микропузырьков снизилось примерно на 42%, а концентрация противовирусных белков в них при этом заметно упала. Это, как считают ученые, хорошо объясняет то, почему холодная погода заметно повышает частоту развития ОРВИ.