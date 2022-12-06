Ученые выяснили, почему в Южном полушарии больше штормов
На это влияет сразу несколько факторов.
На это влияет сразу несколько факторов.
На протяжении веков моряки, пережившие кругосветное плавание, говорили о том, что самые страшные штормы поджидали их в Южном полушарии. Много лет спустя ученые университетов Чикаго и Сиэтла, изучающие спутниковые данные, смогли выяснить причину этого явления. Свои исследования они опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Оказывается, всему виной циркуляция океана и большие горные хребты в Северном полушарии — они увеличивают количество штормов на 24%. Исследование также показало, что эта асимметрия бурь увеличилась с начала спутниковой эры в 1980-х годах. Для своих экспериментов ученые использовали численную модель климата Земли, построенную на законах физики.
Постепенно они удаляли разные переменные по одной за раз и количественно оценивали влияние каждой из них на штормовую активность. Первой переменной, которую протестировали исследователи, была топография: большие горные хребты нарушают поток воздуха и уменьшают количество бурь, а в Северном полушарии их в разы больше. Когда ученые сровняли каждую гору на Земле, исчезла примерно половина разницы в интенсивности штормов между двумя полушариями.
Другой переменной стала циркуляция океана. Вода движется по земному шару как очень медленный, но мощный конвейер: она «опускается» в Арктику, движется по дну океана, «поднимается» у Антарктиды и затем течет вверх у поверхности, создавая энергию. Из-за этого образуется разница между двумя полушариями: когда ученые попытались устранить это «конвейерное» движение, они увидели, что разница в скорости штормов в полушариях исчезла.
Ученые отмечают, что глубокое понимание физических механизмов, лежащих в основе климата, и его реакции на антропогенные изменения имеют решающее значение для прогнозирования и понимания того, что произойдет по мере ускорения изменения климата. «Одна из основных тем исследования — понять, показывает ли моделирование реальную ситуацию, и можем ли мы в дальнейшем полагаться на результаты расчетов», — уточняют авторы работы.
Недавно океанографы из Университета Флиндерса описали новый вид тропического циклона SETIO в Индийском океане.
Олеся Маевская