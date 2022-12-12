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06:56 (мск), источник: ТАСС

Европейскую часть России в ближайшие дни ожидает опасная непогода

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Сильные осадки прогнозируются на всей европейской территории России в первой половине недели. Для автомобилистов будут очень сложные условия в этот период, сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: Агентство «Москва»

«Везде на европейской территории России погода будет сложной в первой половине недели. Особенно сложными условия будут для автомобилистов, потому что помимо гололедицы прогнозируются сильные осадки, которые существенно будут ухудшать видимость, также из-за непогоды будут сужаться дороги», — сообщил он.

По словам Вильфанда, в Вологодской, Псковской, Новгородской областях ожидается метель с сильными порывами ветра, в Смоленской, Калужской, Ивановской, Ярославской, Владимирской, Брянской, Курской и Орловской областях — сильный дождь и ветер, в Пермском крае — сильный снег, в Татарстане — сильная гололедица и сильные осадки, в Краснодарском крае — сильный дождь и мокрый снег, в Крыму — сильный дождь. «Все эти удовольствия связаны с выходом южного циклона», — отметил метеоролог.

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