Европейскую часть России в ближайшие дни ожидает опасная непогода

«Везде на европейской территории России погода будет сложной в первой половине недели. Особенно сложными условия будут для автомобилистов, потому что помимо гололедицы прогнозируются сильные осадки, которые существенно будут ухудшать видимость, также из-за непогоды будут сужаться дороги», — сообщил он.
По словам Вильфанда, в Вологодской, Псковской, Новгородской областях ожидается метель с сильными порывами ветра, в Смоленской, Калужской, Ивановской, Ярославской, Владимирской, Брянской, Курской и Орловской областях — сильный дождь и ветер, в Пермском крае — сильный снег, в Татарстане — сильная гололедица и сильные осадки, в Краснодарском крае — сильный дождь и мокрый снег, в Крыму — сильный дождь. «Все эти удовольствия связаны с выходом южного циклона», — отметил метеоролог.