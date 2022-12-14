Как получить возмещение ущерба от падения на льду. Рассказывает юрист
Инструкция, как заставить управляющую компанию заплатить.
Инструкция, как заставить управляющую компанию заплатить.
В зимний период некоторые придомовые территории превращаются в каток. Способствуют этому и резкие перепады температуры — оттепель, на смену которой приходят крепкие морозы. В этот период значительно возрастает риск получения переломов и ушибов при падении. Юрист объяснил РБК Life, как взыскать с управляющей компании компенсацию за травму, полученную при падении на скользком тротуаре.
За своевременную уборку придомовых территорий отвечают управляющие компании, в случае административных зданий — организации, их обслуживающие. Именно они обязаны убирать наледь либо посыпать ее песком или мелким щебнем, напомнил старший партнер адвокатского бюро «Тайм Лекс» Артем Грицюк. Согласно Гражданскому кодексу вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В это случае, по словам юриста, ответчиком выступает управляющая компания.
«В понятие “содержание придомовой территории” входит как уборка выпавшего снега и намерзшего льда, так и обработка площадей противогололедными средствами. Это могут быть реагенты, влияющие на температуру таяния осадков, или антигололедные материалы, препятствующие скольжению. На территории, находящейся в частной собственности, (магазины, бизнес-центры
Юрист напомнил порядок действий при травмировании для получения компенсации.
Не покидать места, где произошла травма. Необходимо вызвать скорую медицинскую помощь, зафиксировать факт полученных травм, а также место и время происшествия. По возможности записать фамилии и адреса лиц, оказавшихся свидетелями произошедшего. Попросить свидетелей снять случившееся на видео или сделать фотосъемку.
Получить от медицинской организации справку с заключением о телесных повреждениях, а также направление на лечение, чеки и квитанции на приобретенные лекарства и оплаченные медицинские услуги.
Установить виновника произошедшего. Им является та организация, в чьи обязанности входит обеспечение уборки территории, на которой получена травма. Если происшествие произошло на придомовой территории, то это будет управляющая компания, если на ступеньках магазина или учреждения — собственник здания.
Как только указанное выше лицо установлено, следует обратиться к нему с претензией лично или заказным письмом, выдвинув требование о компенсации причиненного вреда. Если управляющая компания или собственник отказываются признать вину, нужно обратиться с исковым заявлением в суд.
Кроме того, пострадавший имеет право на компенсацию судебных издержек, если решение будет принято не в пользу обслуживающей организации, и выплату так называемого утраченного заработка — той суммы, которую гражданин потерял из-за временной утраты работоспособности.
Ранее юристы объяснили законность графы «вывоз снега» в платежке. Управляющая компания может вводить плату за вывоз снега только в том случае, если это было в договоре многоквартирного дома. Перечень услуг устанавливается именно этим документом. Если такого решения собственников помещений не имеется, то дополнительное начисление платы за услугу «механизированная уборка снега» является нарушением действующего законодательства.