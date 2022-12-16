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19:34 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд заявил, что погода в европейской части России ухудшится 17 и 18 декабря

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Сильные осадки прогнозируются в Северо-Кавказском, Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах 17 и 18 декабря. Особенно сложная погода с метелями и снежными заносами будет в Московской, Владимирской, Рязанской, Брянской, Орловской и Курской областях, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пятницу.

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Источник: Агентство «Москва»

«В выходные будет наблюдаться осложнение погодных условий практически на всей европейской территории России. В Северо-Кавказском и Южном федеральных округах пройдут сильные осадки и в виде дождя, и мокрого снега. В Центральном и Приволжском федеральных округах 17 и 18 декабря тоже ожидаются заметные осадки. Особенно сложная погода в выходные, а именно — сильный снег, метель, ветер до 15 м/с, на дорогах гололедица и снежные заносы, в Московской, Владимирской, Рязанской, Брянской, Орловской, Курской областях», — сообщил он.

По словам Вильфанда, в Тульской, Калужской и Ивановской областях, в северной половине ЦФО сложная погода с сильным снегом и метелью ожидается в воскресенье. В регионах Центрального Черноземья, кроме того, прогнозируется гололед и существует вероятность ледяного дождя в выходные.

Метеоролог рассказал, что 18 декабря на юге Приволжского федерального округа также ожидается ледяной дождь.

Непогоду в выходные на европейскую часть России принесет небольшой, но очень активный циклон. «Он перемещается из Приазовья с юго-запада на северо-восток. Его можно назвать циклончиком, так как он не очень сильный, но очень активный и юркий. Именно он будет обусловливать такую погоду», — отметил Вильфанд.

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