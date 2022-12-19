Опубликовано фото вулканов Ио, которые дарят Юпитеру полярные сияния
Получена фотография спутника самой большой из планет Солнечной системы.
Получена фотография спутника самой большой из планет Солнечной системы.
Межпланетная автоматическая станция НАСА «Юнона», сознанная для исследования Юпитера, приблизилась к самому беспокойному телу в Солнечной системе (с точки зрения вулканизма). Речь о спутнике газового гиганта — Ио. «Юноне» удалось сфотографировать Ио с расстояния всего 80 тысяч километров. На инфракрасных снимках видны ярко-красные потоки и озера лавы.
«Юнона» работает на орбите Юпитера с 2016 года. Впервые зонд вышел и на полярную орбиту гиганта, одна из его главных целей — изучение гравитационного и магнитного полей планеты.
В рамках миссии ученые также получают данные и первые настолько приближенные изображения спутников Юпитера. Так, в 2021-м аппарат сделал снимок Ганимеда. Позже удалось запечатлеть Европу и Ио. На последнем, по словам экспертов, они насчитали более 400 действующих вулканов.
Вы можете видеть вулканические горячие точки. Мы смогли отслеживать, как они меняются и развиваются. Мы наблюдаем, как вулканы, становясь более или менее активными, управляют гигантской магнитосферой Юпитера.
Астрономы давно подозревали, что ярчайшие сияния на полюсах Юпитера возникают не без участия Ио. «Юнона» подтвердила догадку. На новых снимках специалисты обнаружили, что больше всего вулканических пятен на Ио находятся в области полюсов, в районе экватора их меньше. Когда сотни вулканов Ио выбрасывают лаву на десятки миль в высоту, она превращается в плазму и оказывается на орбите Юпитера.
Там мощное магнитное поле планеты вступает в противоборство с «супом из электрически заряженных частиц», которое исследователи сравнили с перетягиванием каната. Юпитер изначально отталкивает плазму от себя, вещество начинает отдаляться, а затем обтекать его по линиям магнитного поля, в итоге оказываясь у полюсов гиганта. Когда заряженные частицы проходят через верхние слои атмосферы планеты и взаимодействуют с газами, они создают красочные полярные сияния, самые яркие в Солнечной системе.