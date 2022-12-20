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12:38 (мск), источник: Газета.Ру

Климатологи предупредили, что 2023 год будет жарче 2022-го

Следующий 2023 год будет жарче 2022 года, об этом сообщает метеорологическое управление Великобритании.

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Источник: Reuters

Прогнозы предполагают, что это будет уже 10-й год подряд, когда глобальная температура будет как минимум на 1 градус выше средней.

По данным ведомства, кроме глобального потепления из-за деятельности человека, причиной этому станут феномены Эль-Ниньо (с исп. — мальчик) и Ла Нинья (с исп. — девочка). Это колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающие заметное влияние на климат.

Обычно «мальчик» происходит при западном направлении ветра, тогда в Западном полушарии становится теплее, влажнее, а давление снижается, в это время в Восточном полушарии становится суше и холоднее. «Девочка», наоборот, возникает при восточном ветре, и регионы «меняются» своими необычными погодными условиями.

Специалисты считают, что температура стабилизируется примерно через три года, когда «девочка» сменится на «мальчика».

Ранее ученые предупредили, что повышение температуры климата приведет к разрушительным последствиям для людей и природы, включая засуху и появление различных заболеваний.

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