«Джеймс Уэбб» запечатлел рождение двух десятков звезд
Раньше их не было видно из-за облака пыли.
Раньше их не было видно из-за облака пыли.
Телескоп «заглянул» глубоко в массивные облака газа и пыли туманности Киля, пишет Universe Today. Он сделал снимок «Космических скал» — края активной области звездообразования в NGC 3324, звездном скоплении вблизи туманности Киля.
На изображении были обнаружены признаки более двух десятков ранее неизвестных новорожденных звезд, скрывающихся от наблюдателей за облаком пыли. Как полагают ученые, многие из них в конечном итоге станут небольшими звездами, такими как Солнце.
Астрофизики все еще не знают всех особенностей формирования Вселенной. Например, им все еще неизвестно, как образовались эти первые звезды, и решение этого вопроса является одной из главных научных целей «Джеймса Уэбба».
Недавно телескоп снял слияние галактик вокруг черной дыры-монстра. Возможно, это самое плотное когда-либо обнаруженное скопление системы звезд.
Олеся Маевская