В Московской области заметили световые столбы
Вероятнее всего, их источником стало уличное освещение.
Вероятнее всего, их источником стало уличное освещение.
В ночь с 20 на 21 декабря жители Дмитровского района Московской области могли наблюдать удивительное природное явление. Фотографии с необычными колоннами света появились в группе «Дмитров Online» в социальной сети «ВКонтакте».
Световые столбы — это оптическое явление, которое возникает, когда лучи естественного или искусственного света преломляются через ледяные кристаллы. Источником света могут быть солнце, луна, уличные фонари и любые другие источники света.
Недавно жители Коми поделились снимками мощного северного сияния.
Олеся Маевская