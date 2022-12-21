Ученые поставили диагнозы жителям немецкой деревни Темных веков Названы болезни, которые выкашивали жителей Европы в раннее Средневековье
Фоторепортажи
1010 необычных научных фактов о домашних животных
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
11:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Московской области заметили световые столбы

Вероятнее всего, их источником стало уличное освещение.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

В ночь с 20 на 21 декабря жители Дмитровского района Московской области могли наблюдать удивительное природное явление. Фотографии с необычными колоннами света появились в группе «Дмитров Online» в социальной сети «ВКонтакте».

Световые столбы — это оптическое явление, которое возникает, когда лучи естественного или искусственного света преломляются через ледяные кристаллы. Источником света могут быть солнце, луна, уличные фонари и любые другие источники света.

Недавно жители Коми поделились снимками мощного северного сияния.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»