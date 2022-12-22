Видео дня. В Приморье дети откопали качели из двухметрового сугроба
Из-за снегопада в регионе закрыли школы, дома остались без света.
Из-за снегопада в регионе закрыли школы, дома остались без света.
В Приморье после сильного снегопада дети вышли покачаться на качелях во дворе дома. Видео сняли жители поселка Кавалерово, его публикует группа «ВЛАДИВОСТОК и КРАЙ. Новости». Как видно на кадрах, дети самостоятельно откапывали сооружение.
На втором видео уже жители поселка Ольга показывают последствия непогоды. В одном из дворов частного дома высота снежного покрова на крышах достигла полуметра. Сугробы перекрыли выход на дорогу.
Накануне снегопад в регионе прервал дорожное сообщение с несколькими селами. Снежный покров в некоторых местах превышает 60 сантиметров. По меньшей мере около пяти населенных пунктов остались без света. В нескольких районах Приморья отменены занятия в школах, а автоводителям рекомендовали без необходимости не выезжать на дороги.