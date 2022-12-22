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16:30 (мск), источник: РБК Life

Видео дня. В Приморье дети откопали качели из двухметрового сугроба

Из-за снегопада в регионе закрыли школы, дома остались без света.

В Приморье после сильного снегопада дети вышли покачаться на качелях во дворе дома. Видео сняли жители поселка Кавалерово, его публикует группа «ВЛАДИВОСТОК и КРАЙ. Новости». Как видно на кадрах, дети самостоятельно откапывали сооружение.

На втором видео уже жители поселка Ольга показывают последствия непогоды. В одном из дворов частного дома высота снежного покрова на крышах достигла полуметра. Сугробы перекрыли выход на дорогу.

Накануне снегопад в регионе прервал дорожное сообщение с несколькими селами. Снежный покров в некоторых местах превышает 60 сантиметров. По меньшей мере около пяти населенных пунктов остались без света. В нескольких районах Приморья отменены занятия в школах, а автоводителям рекомендовали без необходимости не выезжать на дороги.

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