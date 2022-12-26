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01:47 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Температура в районе климатической нормы прогнозируются на 80% территории России в новогоднюю ночь — в Москве и Санкт-Петербурге возможна даже оттепель. Красноярский край, Тюменскую, Омскую и Новосибирскую области ожидает погода на 1 января суровее обычного, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«По предварительным расчетам, на 80% территории страны температура прогнозируются около и выше нормы. Наиболее заметные отрицательные аномалии ожидаются в Сибирском федеральном округе. В Красноярском крае, Омской, Новосибирской областях температура будет на 4−5 градусов ниже нормы. В Тюменской области также температура ожидается ниже нормы на 8−10 градусов, то есть будет суровая погода по их меркам. В Якутии в новогоднюю ночь температура ожидается примерно на 4−5 градусов выше нормы», — сказал он.

По словам Вильфанда, новые расчеты говорят о том, что в Московском регионе новогодняя ночь может оказаться с «супермягкой погодой». «Мы немного уточнили прогноз на новогоднюю ночь в Москве. Ранее он был, что ожидается 0 — минус 5 градусов, но теперь с большой вероятностью ожидаются и положительные показатели, то есть до плюс 2 градусов. Конечно, это супермягкая погода, но сильный дождь настроение не должен испортить. Сейчас, по прогнозу, ожидаются всего лишь местами небольшие осадки», — сообщил он.

Хотя снегопадов в Москве и Подмосковье в ночь на 1 января не ожидается, высота снега будет заметно выше, чем это бывает обычно. «Средняя высота снежного покрова в этот период — 18−19 см. Сейчас она около 25 см в среднем. Поэтому снег будет, и это радостно. Можно будет кататься на лыжах, лепить снежную бабу», — отметил Вильфанд.

В Санкт-Петербурге погода в праздничную ночь также ожидается мягкая. «Примерно такая же погода, как в Москве, — от минус 2 до плюс 2 градусов», — сказал метеоролог.

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