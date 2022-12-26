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06:27 (мск), источник: Газета.Ру

ABC: число погибших от снежной бури в США увеличилось до 34 человек

Из-за обрушившейся на США снежной бури число погибших увеличилось до 34 человек. Об этом сообщает телеканал ABC.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -4° 54% 764 мм рт. ст. 4 м/с

Больше всего погибших в штате Нью-Йорк — 13 человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Некоторые были найдены в автомобилях, некоторые — на улице в сугробах», — рассказал глава округа Эри в штате Нью-Йорк Марк Полонкарз.

Местные власти призывают жителей, по возможности, не садиться за руль. Кроме того, отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий отменено около 2 тыс. авиарейсов.

Ранее сообщалось, что в США более миллиона домохозяйств остались без света из-за снежной бури.

Евгений Шакиров

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