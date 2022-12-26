ABC: число погибших от снежной бури в США увеличилось до 34 человек
Из-за обрушившейся на США снежной бури число погибших увеличилось до 34 человек. Об этом сообщает телеканал ABC.
Из-за обрушившейся на США снежной бури число погибших увеличилось до 34 человек. Об этом сообщает телеканал ABC.
Больше всего погибших в штате Нью-Йорк — 13 человек.
«Некоторые были найдены в автомобилях, некоторые — на улице в сугробах», — рассказал глава округа Эри в штате Нью-Йорк Марк Полонкарз.
Местные власти призывают жителей, по возможности, не садиться за руль. Кроме того, отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий отменено около 2 тыс. авиарейсов.
Ранее сообщалось, что в США более миллиона домохозяйств остались без света из-за снежной бури.
Евгений Шакиров