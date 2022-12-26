Опубликован самый подробный снимок Солнца разрешением 164 Мп
Фотограф поймал момент, когда пятна обращены к Земле.
Фотограф поймал момент, когда пятна обращены к Земле.
Известный особенными изображениями космоса фотограф-любитель из США Эндрю Маккарти опубликовал новый снимок — на этот раз детальный портрет Солнца. Именно так называют работы этого автора — на снимках можно увидеть небесные тела в максимальном приближении. Такими их видели, возможно, только космонавты и исследовательские зонды.
Фотография с разрешением 164 мегапикселя позволяет увеличить и рассмотреть подробности на поверхности нашей главной Звезды. В частности, на снимке Солнца в жидкой разогретой плазме можно увидеть целую группу темных пятен. Это области выхода сильных магнитных полей и один из главных показателей солнечной магнитной активности.
Чтобы добиться такой детализации, по словам автора, только на съемку потребовалось несколько часов.
«Вчера я потратил несколько часов на то, чтобы сделать детализированное фото солнца с помощью специально модифицированного телескопа. Вы можете рассмотреть каждую мельчайшую деталь».
Группа солнечных пятен в момент снимка направлена прямо на Землю, уточнил фотограф.
Маккарти не скрывает, что профессионально не занимается астрофизикой, и свое занятие считает хобби. Однако американский фотограф стал известен во всем мире своими детализированными и очень натуралистичными, как отмечают специалисты, изображениями космоса. Маккарти специализируется на создании подробных снимков, на которых видны географические особенности небесных тел.