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16:52 (мск), источник: Вокруг Света

Опубликован самый подробный снимок Солнца разрешением 164 Мп

Фотограф поймал момент, когда пятна обращены к Земле.

Источник: Вокруг Света

Известный особенными изображениями космоса фотограф-любитель из США Эндрю Маккарти опубликовал новый снимок — на этот раз детальный портрет Солнца. Именно так называют работы этого автора — на снимках можно увидеть небесные тела в максимальном приближении. Такими их видели, возможно, только космонавты и исследовательские зонды.

Фотография с разрешением 164 мегапикселя позволяет увеличить и рассмотреть подробности на поверхности нашей главной Звезды. В частности, на снимке Солнца в жидкой разогретой плазме можно увидеть целую группу темных пятен. Это области выхода сильных магнитных полей и один из главных показателей солнечной магнитной активности.

Чтобы добиться такой детализации, по словам автора, только на съемку потребовалось несколько часов.

«Вчера я потратил несколько часов на то, чтобы сделать детализированное фото солнца с помощью специально модифицированного телескопа. Вы можете рассмотреть каждую мельчайшую деталь».

Группа солнечных пятен в момент снимка направлена прямо на Землю, уточнил фотограф.

Маккарти не скрывает, что профессионально не занимается астрофизикой, и свое занятие считает хобби. Однако американский фотограф стал известен во всем мире своими детализированными и очень натуралистичными, как отмечают специалисты, изображениями космоса. Маккарти специализируется на создании подробных снимков, на которых видны географические особенности небесных тел.

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