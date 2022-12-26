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16:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

NASA показало, как выглядит марсианская зима

Их сделал орбитальный зонд Mars Reconnaissance Orbiter.

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Источник: NASA

На снимках, полученных NASA 22 июля 2022 года космическим аппаратом, изображены песчаные дюны Марса, покрытые инеем. Когда весной лед начинает таять, обнажается песок дюн более темного цвета.

К примеру, на южном склоне кратера, который получает меньше солнечного света, образовался пятнистый яркий иней. На фото он имеет синеватый оттенок.

Недавно ученые установили, что Марс уничтожит собственный спутник Фобос через 40 миллионов лет. Астрономы рассмотрели глубокие шрамы на поверхности космического тела.

Олеся Маевская

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