Как слизь водорослей помогает в борьбе с глобальным потеплением
Оказывается, растения способны улавливать углекислый газ из атмосферы и запасать его не только в своих телах.
Оказывается, растения способны улавливать углекислый газ из атмосферы и запасать его не только в своих телах.
Ученые из Института морской микробиологии Общества Макса Планка (Германия) обнаружили, что больше половины одного из видов бурых водорослей, пузырчатого фукуса, составляет фукоидан. Молекула этого полисахарида настолько сложна, что мало кто из живых организмов в принципе способен ее расщепить.
Слизь удерживает углерод в своем составе очень долго, не давая вернуться в атмосферу. Углекислый газ нужен бурым водорослям для роста.
Бурые водоросли распространены по всей планете и преимущественно встречаются на глубине 40−100 метров. По подсчетам ученых, за год все бурые водоросли на планете поглощают до 550 миллионов тонн углекислого газа.
Ученые предполагают, что слизь фукуса в итоге поможет человечеству снизить количество углерода в атмосфере. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Недавнее исследование показало, что облака почти не влияют на глобальное потепление. По мере прогрессирования глобального потепления все больше воды с поверхности океана должно испаряться, а влажность у основания облаков — увеличиваться.
Олеся Маевская