Ученые смогут извлекать воду из лунной породы
Проверить разработанный для этого аппарат планируется во время следующей миссии НАСА.
Проверить разработанный для этого аппарат планируется во время следующей миссии НАСА.
Междисциплинарная команда британского Университета Опен (The Open University) нашла способ извлечения воды из лунной породы. Ведущий автор работы, профессор Махеш Ананд, предполагает, что их разработка облегчит людям исследование Солнечной системы и, возможно, первую пилотируемую миссию на Марс.
«Это наш ближайший планетарный сосед, его можно увидеть при ясном небе. Не могу представить ничего лучше, чем узнать все его тайны. Оказывается, что у Луны множество секретов, многие из которых могут рассказать нам об истории нашей собственной планеты», — отметил ученый. Ананд назвал обратную сторону Луны «одной из величайших загадок науки», пишет The Guardian.
Профессор более десяти лет изучает образцы лунной породы и пыли, собранных во время первых миссий «Аполлон». Долгое время ученые считали, что на Луне нет воды, но команда Ананда обнаружила, что реголит имеет высокое содержание кислорода, а это означает, что воду можно получить, добавляя водород и нагревая почву, чтобы вызвать реакцию.
Это согласуется со спутниковыми данными, которые указывают на водяной лед на холодных лунных полюсах, что дало почву для дальнейших исследований Университета Опен о том, как его можно анализировать и извлекать. Ученые планируют отправить экзосферный масс-спектрометр для бурения горных пород, забора и анализа воды вместе с астронавтами в следующей миссии НАСА «Артемида», запланированной на 2024 год.
Доставка килограмма любого вещества в космос стоит около 1 миллиона долларов, поэтому добыча воды была бы намного более рентабельной. «Прежде чем отправить туда людей, нам нужно понять окружающую среду, проложив путь для развития технологической инфраструктуры», — сказал Симеон Барбер, исследователь из Университета Опен, возглавлявший разработку инструмента.
Недавно ученые выяснили, что удары астероидов сместили полюса Луны на 300 километров. При этом общий диаметр спутника — чуть менее 3,5 тысячи километров.
Олеся Маевская