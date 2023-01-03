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22:44 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд: москвичей с 6 января ожидают самые холодные пять дней века

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Морозы до 29 градусов прогнозируются в Москве с 6 по 10 января. Это будет самая холодная пятидневка в нынешнем веке, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник.

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Источник: РИА "Новости"

Метеоролог рассказал, что до этого столицу ожидает достаточно комфортная температура с морозами 2−6 градусов.

«Очень резкое похолодание, обвал холода просто, будет 6 января. Ночью морозы будут до 20−22 градусов, а днем тоже без жары — до 18−20 градусов. В рождественскую ночь они еще сильнее окрепнут — до 27 градусов, а 8 января — даже до 29 градусов. Температурный фон днем, включая 9 января, когда все будут выходить на работу, будет около минус 20 градусов. Это будет самая холодная пятидневка за последние 23 года, то есть с начала XXI века», — рассказал он.

Вильфанд отметил, что длительный период аномально холодной погоды — это опасное метеорологическое явление. «Даже если на 7 градусов температура ниже климатической нормы в течение пяти и более дней — это опасно, а здесь температурный фон будет сразу на 15 градусов и больше ниже нормы. Суровые и лютые морозы ожидаются», — сказал он.

После 10 января, по предварительным расчетам, температура воздуха в столице начнет повышаться, добавил Вильфанд.

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