В некоторых регионах России прогнозируют морозы от 15 до 53 градусов

«Очень холодная погода будет более чем на половине территории страны в ближайшие дни. Многие регионы будут охвачены сильнейшими аномалии температуры. В период с 5 по 9 января в Архангельской области, Ненецком автономном округе прогнозируется до 30−37 градусов мороза, в Коми — до 30−39 градусов мороза, в Карелии — до 26 градусов мороза, в Вологодской области — до 33 градусов мороза, в самом Питере — до 23−25 градусов мороза. С 7 по 9 января в Вологодской области будут морозы до 20−21 градуса, в Астраханской области — до 17−19 градусов мороза, в Ростовской области — до 15−17 градусов мороза», — рассказал он.
По словам Вильфанда, в регионах СЗФО температура ниже климатической нормы будет на 8−19 градусов, а в регионах ЮФО — на 7−11 градусов ниже нормы.
В регионах УФО температура прогнозируется на 11−20 градусов ниже нормы с четверга. «В Свердловской области с 5 по 9 января ожидается до 34 градусов мороза, в Челябинской области — до 33−34 градусов мороза, в Курганской области — до 25−30 градусов мороза, в Тюменской области — примерно такие же температуры, а вот на севере Урала совсем холодина. В Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах — там до 45−47 градусов мороза», — сообщил метеоролог.
Самая холодная погода, по словам собеседника агентства, в ближайшие дни будет в Магаданской области, Якутии и на Чукотке, где температура будет опускаться до 48−53 градусов мороза.
Ранее Вильфанд сообщил, что морозы до 26−34 градусов ночью и до 22−28 градусов днем ожидаются в регионах ЦФО с 6 по 10 января.